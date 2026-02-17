Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAgresión a un árbitro en CanariasIndianosSucesos en TenerifeDragnavalTeide
instagramlinkedin

Un joven herido grave tras precipitarse desde una altura sobre un carril guagua en Santa Cruz de Tenerife

El suceso tuvo lugar en la madrugada de este Martes de Carnaval en la calle Álvaro Rodríguez López y una ambulancia del SUC evacuó el varón al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Ambulancias del SUC en una imagen de archivo.

Ambulancias del SUC en una imagen de archivo. / EL DIA

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 20 años ha sufrido lesiones de carácter grave tras precipitarse desde una altura en Santa Cruz de Tenerife, en la madrugada de este martes, 17 de febrero de 2026. El incidente ocurrió en torno a las 03:34 horas en la calle Álvaro Rodríguez López, sobre un carril guagua en dirección a la zona indicada.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió un aviso de la Policía Local alertando sobre la caída del joven. Rápidamente, se activaron los recursos necesarios para atender la emergencia, entre ellos una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a otra unidad de soporte vital básico. Además, se desplazaron al lugar efectivos de la Policía Nacional y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras para colaborar en la gestión del incidente.

A su llegada, los sanitarios del SUC valoraron al joven, quien presentaba traumatismos graves en el momento inicial de la asistencia. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a la Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde recibió atención médica especializada.

Noticias relacionadas y más

Colaboración de la Policía Local

La rápida intervención de los servicios de emergencia fue clave para garantizar la atención adecuada del joven. Mientras tanto, la Policía Local procedió con las diligencias pertinentes, y el personal de carreteras colaboró en las labores de seguridad y apoyo a los recursos desplazados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents