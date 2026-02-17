Detenido en Las Palmas de Gran Canaria tras lanzar desde un sexto piso artefactos explosivos caseros durante el Carnaval porque le molestaba el ruido

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 24 años como presunto autor de un delito de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y un delito leve de lesiones, tras lanzar artefactos explosivos de fabricación casera durante la celebración de los Carnavales 2026, ha informado el cuerpo policial este lunes.

El arrestado, al que le constan antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar, habría arrojado los objetos desde la ventana de su vivienda, situada en un sexto piso, hacia una calle cercana al Parque Santa Catalina, uno de los principales escenarios festivos de la capital grancanaria.

Los hechos: explosiones en plena celebración

Según la información facilitada por la Jefatura Superior, los hechos ocurrieron el 14 de febrero en torno a las 22:30 horas. En ese momento, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que formaban parte del dispositivo especial de seguridad del Carnaval, fueron comisionados por la sala CIMACC 091 tras recibirse varias llamadas alertando de que una persona estaba lanzando artefactos explosivos a la vía pública.

A la llegada de los agentes, la calle —cerrada al tráfico por la celebración y con una elevada concentración de asistentes— presentaba restos de envases de plástico y papel de aluminio con signos evidentes de explosión.

Debido a la gran afluencia de personas, los agentes procedieron al corte preventivo de la zona, hasta neutralizar por completo la situación

Como consecuencia de una de las detonaciones, un viandante resultó afectado tanto por la onda expansiva como por la proyección de un líquido cuya composición no fue identificada en el momento. La persona herida tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Corte preventivo y localización del sospechoso

Ante el riesgo que suponía la presencia de más artefactos en una zona con gran afluencia de público, los agentes procedieron a acordonar y cortar de forma preventiva la calle hasta garantizar que no existía peligro adicional.

Varios testigos señalaron que los objetos eran lanzados desde una vivienda situada en la parte alta del inmueble. Según los indicios recabados, se trataba de botellas de plástico que explosionaban al impactar contra el suelo, poniendo en riesgo la integridad de los peatones.

Artefacto explosivo casero requisado por la Policía Nacional en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Policía Nacional

Los agentes accedieron rápidamente al edificio y localizaron el domicilio desde el que presuntamente se arrojaban los artefactos. En el interior se encontraba el joven, que reconoció ser el autor de los hechos y manifestó que actuó impulsado por su malestar ante el ruido generado por la música y la celebración en la vía pública.

Registro e intervención de materiales

Tras la detención, la Brigada Provincial de Policía Científica, en coordinación con la Unidad TEDAX-NRBQ —especializada en desactivación de explosivos—, llevó a cabo un registro en la vivienda. Durante la inspección se intervinieron diversos materiales y efectos que, presuntamente, habrían sido utilizados para la elaboración de los artefactos caseros.

La colaboración ciudadana fue clave para que los agentes lograran con rapidez, localizar, identificar y detener al autor de los hechos

Estos elementos han sido remitidos para su análisis técnico, con el fin de determinar su composición y nivel de peligrosidad.

Investigación abierta y refuerzo del dispositivo

Según las investigaciones, no se trataría de un hecho aislado. En fechas anteriores se habían producido incidentes de características similares, lo que había generado inquietud entre vecinos y asistentes a los actos del Carnaval.

La Policía Nacional mantiene activo el dispositivo especial de seguridad con motivo de las fiestas y recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier conducta que pueda poner en peligro la seguridad colectiva a través del teléfono 091.