Alerta por la presencia de 'Carabelas Portuguesas' en la bahía del muelle en Garachico
El Ayuntamiento pide precaución a los bañistas en la costa del municipio, mientras las autoridades monitorizan la situación
El Ayuntamiento de Garachico ha emitido un aviso este Martes de Carnaval, 17 de febrero, tras el avistamiento de ejemplares de Carabelas Portuguesas (Physalia physalis) en la bahía del muelle.
Para advertir a los usuarios, ondea en la zona la bandera de medusas. Este tipo de medusa representa un peligro para los bañistas debido a su potente picadura.
Desde la Concejalía de Playas, se recomienda a la población extrema precaución en toda la costa del municipio.
Las autoridades continúan monitorizando la situación para garantizar la seguridad de los usuarios.
La 'Carabela Portuguesa', una peligrosa colonia marina confundida con las medusas
La Carabela Portuguesa (Physalia physalis) es un hidrozoo que se suele confundir con una medusa debido a su apariencia similar. Sin embargo, se trata de un conglomerado de organismos que forman una colonia y no de un solo animal.
Esta especie marina es conocida por su picadura dolorosa que puede provocar graves efectos en la salud, como problemas respiratorios e intenso dolor. Aunque su aspecto puede parecer inofensivo, las autoridades marítimas y de salud alertan sobre su presencia en las aguas, especialmente en las zonas de baño.
Es importante que los bañistas tomen precauciones ante este tipo de organismos, que son más comunes durante ciertas épocas del año.
