Un tráiler vuelca en el barrio de Las Cruces en Garachico

Un camión tráiler ha volcado este lunes en la carretera TF-42, a la altura del Bar Trasmallo, en el barrio de Las Cruces, en el municipio tinerfeño de Garachico.

Hasta el lugar se han traslado efectivos de la Guardia civil y operarios de carreteras del Cabildo de Tenerife.

