Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAgresión a un árbitro en CanariasAtropello en TenerifeColas en el aeropuerto Tenerife SurIndianosPresos canariosSucesos en Tenerife
Un tráiler vuelca en el barrio de Las Cruces en Garachico

El accidente se ha producido este lunes a la altura del Bar Trasmallo y ha movilizado a la Guardia Civil y a operarios de carreteras del Cabildo de Tenerife

Un camión tráiler vuelca en Garachico / El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un camión tráiler ha volcado este lunes en la carretera TF-42, a la altura del Bar Trasmallo, en el barrio de Las Cruces, en el municipio tinerfeño de Garachico.

Hasta el lugar se han traslado efectivos de la Guardia civil y operarios de carreteras del Cabildo de Tenerife.

Habrá ampliación.

