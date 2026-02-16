Un robo con violencia acaba en apuñalamiento grave de un joven turista en Tenerife

Un robo con violencia a una turista acabó durante la madrugada de este lunes en un apuñalamiento de gravedad en el sur de Tenerife.

La víctima es un joven de 18 años de edad, de nacionalidad británica, que fue trasladado a un centro hospitalario de la zona.

Los hechos ocurrieron poco después de las dos de la madrugada, en la zona de ocio nocturno de Verónicas, en Playa de las Américas, dentro del municipio de Arona.

El origen de la agresión

Según las fuentes consultadas, una persona desconocida se abalanzó sobre una mujer de origen británico y le robó su teléfono móvil con violencia.

Después, el ladrón huyó del lugar y el joven de 18 años, amigo de la víctima inicial de la sustracción, lo persiguió y consiguió darle alcance en la trasera del bar Oasis.

Pero, en un momento dado, el delincuente sacó un arma blanca y apuñaló al chico de gravedad.

De vacaciones

El joven que fue acuchillado se encuentra también de vacaciones en Tenerife y se aloja en una vivienda vacacional, según los datos que han trascendido.

Desde los años 80 del pasado siglo, los pubs y discotecas de los centros comerciales Verónicas se han convertido en una zona de ocio nocturno principal para un considerable número de turistas británicos.

Activación de recursos

La sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta a las 2:13 horas de este lunes y procedió a activar a los recursos de seguridad y emergencias.

Hasta la avenida Rafael Puig Llivina acudieron una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur de Tenerife.

El personal sanitario comprobó que la víctima tenía una herida por arma blanca que, según la primera inspección, es de carácter grave.

Por ese motivo, el turista fue trasladado en dicha ambulancia al área de Urgencias del Hospital Universitario Hospiten Sur, situado también en Playa de las Américas.

Investigación

En el lugar de los hechos intervinieron en primer lugar agentes de patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Pero, debido a la importancia de los hechos, la investigación fue asumida por agentes del Grupo de Delitos contra las Personas de la Policía Judicial de la Comisaría del Sur, en colaboración con integrantes de la Policía Científica.

Hasta la mañana de este lunes, dichos profesionales continúan con las gestiones para intentar identificar, localizar y atrapar al autor del robo con violencia y del apuñalamiento.