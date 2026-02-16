Rescatan en helicóptero a una mujer herida tras una caída en una playa de Tenerife
La afectada, de 60 años y origen extranjero, sufrió un traumatismo de tobillo y fue trasladada al Hospital de La Candelaria
Una mujer de 60 años y de origen extranjero tuvo que ser rescatada en helicóptero este lunes tras sufrir una caída en la playa de Antequera, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El incidente se produjo a las 13:18 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una llamada solicitando asistencia sanitaria para la afectada.
El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia, desplazándose hasta la zona un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). La aeronave localizó a la mujer y procedió a su rescate y traslado hasta el muelle de Santa Cruz de Tenerife, donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El personal sanitario asistió a la afectada, que presentaba un traumatismo en el tobillo de carácter moderado, y la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. En el operativo también participaron bomberos del Consorcio de Tenerife, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que la Policía Nacional instruyó las diligencias correspondientes.
