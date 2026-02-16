Muere un buceador tras sufrir una parada cardiorrespiratoria bajo el agua en La Restinga
Los equipos sanitarios intentaron reanimarlo en el muelle, pero no pudieron revertir la parada
Un hombre ha fallecido este lunes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras practicaba buceo en aguas de La Restinga, en el municipio de El Pinar. El suceso tuvo lugar en el muelle de La Restinga a las 13:15 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
La alerta fue recibida cuando una embarcación trasladó a tierra al buceador en parada cardiorrespiratoria. De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios, desplazándose al lugar una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del Centro de Salud de La Restinga.
El personal sanitario practicó al afectado maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, sin lograr revertir la parada, por lo que finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
