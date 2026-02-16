Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre es atropellado tras un accidente de tráfico en San Sebastián de La Gomera

El afectado, de 45 años, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 45 años resultó herido de carácter moderado este lunes tras ser atropellado en la Avenida de Colón, en el municipio de San Sebastián de La Gomera.

El suceso se produjo a las 14:04 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió varias alertas informando de que un varón precisaba asistencia sanitaria tras el atropello.

El 1-1-2 activó de inmediato los recursos necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba policontusiones y traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y posteriormente lo trasladó al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

La Policía Local se encargó de realizar el atestado correspondiente.

