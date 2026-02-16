Herido grave un joven de 18 años tras una agresión con arma blanca en el sur de Tenerife
El suceso tuvo lugar en la Avenida Rafael Puig Lluvina, en la localidad turística de Playa de las Américas (Arona), en la madrugada de este lunes
Un joven de 18 años resultó herido de carácter grave en la madrugada de este lunes tras sufrir una agresión con arma blanca en el sur de Tenerife. Los hechos ocurrieron en la Avenida Rafael Puig Lluvina, en la localidad turística de Playa de las Américas, dentro del municipio de Arona.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el aviso se recibió a las 02:13 horas del 16 de febrero, después de que se alertara de que un joven necesitaba asistencia sanitaria urgente tras ser apuñalado en una zona de ocio nocturno.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.
Intervención sanitaria y traslado hospitalario
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario prestó una primera asistencia al afectado, que presentaba una herida por arma blanca de pronóstico grave en el momento inicial de la atención.
Una vez estabilizado, el joven fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Sur para ser atendido de sus heridas.
Investigación policial en curso
En el operativo también intervino la Policía Nacional, que se encargó de asegurar la zona e iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Por el momento no han trascendido datos sobre la identidad del presunto agresor ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la agresión.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del suceso y depurar posibles responsabilidades.
