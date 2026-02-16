Hallan el cadáver de un hombre en aguas de Tenerife
El cuerpo de un varón natural de Madrid, de 43 años, fue localizado horas después de que comenzara la búsqueda
El cadáver de un hombre de mediana edad fue localizado durante la noche de este domingo en aguas próximas al litoral en el norte de Tenerife.
El varón, que tenía 43 años de edad, se precipitó al mar en un punto próximo al Charco de la Laja y Punta Marrero, en el municipio de San Juan de la Rambla.
Dicha persona era natural de Madrid y que residía en el citado enclave del norte de la Isla desde hacía algún tiempo.
Recursos
Durante la jornada de este pasado domingo se movilizaron recursos terrestres, marinos y aéreos para tratar de localizar al desaparecido.
Según las fuentes consultadas, el cuerpo sin vida fue encontrado ya en horario nocturno.
La investigación del caso fue asumida por el Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civildel Puerto de la Cruz.
Autopsia
Ahora, los agentes tratan de determinar si el suceso se produjo por una muerte voluntaria del citado vecino de San Juan de la Rambla.
En cualquier caso, serán los resultados de la autopsia que se le haga en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife los que determinen las circunstancias reales en las que se produjo el fallecimiento.
