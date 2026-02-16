La Guardia Civil detiene a 12 personas por robar 3.500 kilos de aguacates en el norte de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA —especializado en la investigación de robos agrícolas y ganaderos— y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), han detenido e investigan a 12 personas —diez hombres de entre 23 y 57 años y dos mujeres de entre 19 y 46— como presuntas autoras de la sustracción de 3.500 kilos de aguacates en fincas del norte de Tenerife.

La operación se puso en marcha coincidiendo con el inicio de la temporada hortofrutícola, estableciéndose un dispositivo especial de prevención e investigación para combatir los robos en explotaciones agrícolas. Además de los aguacates, a los investigados se les atribuye la sustracción de 800 kilos de otros productos como papayas, calabazas y castañas en fincas situadas en municipios como Tacoronte, El Sauzal, Tegueste e Icod de los Vinos.

La investigación ha permitido esclarecer ocho delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Según detalla la Guardia Civil, los implicados planificaban previamente los asaltos y, en uno de los casos, un mismo perjudicado sufrió el robo de 2.800 kilos de producto, lo que supone pérdidas superiores a 17.000 euros.

La mayoría de los robos se cometían en horario diurno. Los presuntos autores se desplazaban en turismos o vehículos mixtos y accedían a las fincas caminando por canales de riego utilizados como senderos para evitar ser detectados o escalando los vallados perimetrales.

A algunos de los investigados les constan antecedentes policiales por hechos similares. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Instancia correspondientes.