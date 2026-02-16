Evacúan en helicóptero a un senderista de 77 años en la zona de Chinyero
El afectado fue rescatado por el GES y trasladado al Hospital de La Candelaria con un problema de salud moderado
Un senderista de 77 años tuvo que ser evacuado en helicóptero este lunes tras sufrir un problema de salud de carácter moderado en la Pista del Canal, en la zona de Chinyero, dentro del municipio de Santiago del Teide.
El incidente se produjo a las 10:57 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta comunicando que un senderista precisaba asistencia sanitaria en la citada zona.
Tras activarse los recursos de emergencia, bomberos del Consorcio de Tenerife accedieron hasta el afectado y, ante la dificultad del terreno, solicitaron su evacuación aérea. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) procedió al rescate y trasladó al senderista hasta la helisuperficie de Adeje.
En tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado y lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria para su valoración y tratamiento.
