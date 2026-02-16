Detenidos tres hombres por su posible participación en la violación de una mujer en Santa Cruz de Tenerife
Agentes de la Policía Local asistieron a la víctima, la trasladaron a diferentes centros sanitarios para su atención y arrestaron a los sospechosos
Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife procedieron, durante la mañana de ayer domingo, a la detención de tres varones por su presunta participación en la violación de una mujer de 48 años en una vivienda del barrio de La Salud. Los policías locales acudieron al lugar tras el aviso de una ciudadana que se encontró a la víctima en la calle y alertó a la Sala de Comunicaciones de este cuerpo policial.
Los policías encontraron a la víctima en la vía pública y tras acompañarla se entrevistaron con ella, manifestándoles que la noche anterior había conocido a uno de los arrestados. Una vez estaba en el domicilio de este hombre, identificado como L.B.G., de 30 años de edad, fue abordada por otros dos varones que se encontraban en la vivienda A.F.G.F., de 31 años, y C.M.L.M., de 47 quienes, según su testimonio la agarraron por la fuerza, le quitaron la ropa y le impidieron pedir ayuda.
Dos de ellos colaboraron activamente en reducir su capacidad de moverse y, a pesar de negarse a mantener relaciones sexuales fue agredida sexualmente por L.B.G. Finalmente, y al parecer en un despiste de estos hombres, la víctima huyó hacia la calle con la ropa que pudo rescatar, siendo encontrada por varios viandantes. Los agentes trasladaron a la víctima tanto al centro de salud más próximo como al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Vigilancia en el piso durante la investigación
Otra dotación de agentes se personó en la vivienda donde ocurrieron los hechos identificando a los detenidos, recogiendo la ropa que aún quedaba allí de la víctima y trasladando toda esta información a un grupo especializado de la Policía Nacional para la posterior investigación y recogida de posibles vestigios, por lo que este piso ha permanecido custodiado policialmente todo este tiempo para facilitar esa labor.
