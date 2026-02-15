Una mujer, en estado grave tras ser atropellada en Tenerife

Una mujer ha resultado herida este domingo tras ser atropellada en la carretera General Santa Cruz - La Laguna, en las inmediaciones del acceso a Ofra.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 19:39 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada y la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, al presentar un traumatismo craneal de carácter grave.

Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.