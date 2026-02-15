Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer, en estado grave tras ser atropellada en Tenerife

La mujer fue trasladada al hospital al sufrir un traumatismo craneal

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer ha resultado herida este domingo tras ser atropellada en la carretera General Santa Cruz - La Laguna, en las inmediaciones del acceso a Ofra.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 19:39 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada y la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, al presentar un traumatismo craneal de carácter grave.

Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

