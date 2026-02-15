Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una senderista al sufrir una caída en la zona de Teno

La mujer, que sufrió un traumatismo de carácter moderado, fue evacuada en helicóptero

Transferencia de la afectada desde el recurso aéreo a la ambulancia del SUC en el aeropuerto Tenerife Norte / 112 Canarias

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Una senderista de 44 años resultó herida moderada sobre las 13:00 horas de este domingo al sufrir una caída en un camino ubicado en la zona de Teno, dentro del municipio tinerfeño de Buenavista del Norte.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió un helicóptero del GES que accedió hasta la afectada y, tras prestarle una primera atención, procedió a su rescate para evacuarla hasta el Aeropuerto Tenerife Norte.

Allí esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal atendió a la mujer de un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado para trasladarla al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

