Agreden e insultan a un árbitro de baloncesto tinerfeño: "Eres un hijo de puta"
Un jugador del Toscones Corralejo lo empuja provocándole una caída después de que pitara una falta
El partido de baloncesto entre el Toscones Corralejo y el Probasketlab Fuenlabrada, celebrado este sábado en Fuerteventura, acabó como nadie hubiera deseado, con la agresión a uno de los árbitros y posteriores insultos y amenazas.
Los hechos ocurrieron cuando apenas faltaban cinco minutos para acabar el tercer cuarto del partido. Tras pitar una falta, el árbitro tinerfeño Roger Pinyol se dirigió a la mesa de oficiales para señalizarla y fue en ese momento cuando Gonzalo Guerra Lozano, jugador del Toscones Corralejo, lo empujó por la espalda, provocándole la caída. Ya en el suelo, lo volvió a agredir, esta vez con un pisotón en el vientre.
El jugador fue retenido por otros compañeros para evitar que se volviera a acercar al árbitro.
Insultos
Una vez que el árbitro se pudo incorporar, llegó el primer insulto: "Eres un hijo de puta". Pero, además, uno de los aficionados del equipo local accedió al campo de juego y arremetió también contra él: "Me cago en tu puta madre, eres un cerdo, si te cojo acabo contigo".
Debido a estos hechos, y por motivos de seguridad, el equipo arbitral decidió retirarse al vestuario unos minutos antes de la reanudación del partido, que se produjo una vez que el jugador agresor quedó descalificado del mismo.
El agredido recibió atención médica tras el partido en Fuerteventura y este domingo, en Tenerife. Los hechos han sido denunciados este domingo ante la Guardia Civil.
Antecedentes
Esta es la tercera agresión que se produce a árbitros de baloncesto en Canarias en los últimos años, tras la sufrida la temporada pasada por una árbitra en La Palma y la de 2021 por un árbitro en Tenerife.
