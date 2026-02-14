Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento Marítimo evacúa a tierra a un tripulante enfermo de un crucero que acababa de salir de Tenerife

El afectado fue trasladado por una ambulancia del SUC hasta un centro hospitalario para ser atendido

Crucero 'Mein Schiff Relax', archivo.

Crucero 'Mein Schiff Relax', archivo. / Salvamento Marítimo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo evacuó en la noche de este viernes hasta tierra a un tripulante enfermo del crucero Mein Schiff Relax, que acababa de salir del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo ha informado el organismo estatal, que agrega que el Centro de Control de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife reportó la solicitud de evacuación urgente de una persona tras la revisión del médico de a bordo.

Por este motivo, Salvamento Marítimo activó a la Salvamar Tenerife, que acudió al lugar y trasladó al tripulante enfermo hasta el puerto, donde esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que lo trasladó hasta un centro hospitalario.

TEMAS

