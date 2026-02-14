La Policía implica a un ladrón en cuatro atracos en Tenerife por unos tatuajes

Unos tatuajes que tiene el presunto autor de un atraco con arma blanca en Tenerife ayudaron a los investigadores a relacionarlo con otros cuatro robos más de similares características.

El hombre llevó a cabo un asalto en el local que la cadena Mini Kasino posee en el barrio de Finca España, en el municipio de La Laguna.

Después de protagonizar el robo con violencia e intimidación, el ladrón, de origen canario, se fue a un bar. Y en este establecimiento fue atrapado por agentes de una patrulla de la Policía Nacional.

Encapuchado

Funcionarios de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de La Laguna recibieron una alerta en la que se informaba de que un varón había entrado encapuchado al salón de juegos situado en la Avenida de Las Palmeras, en Finca España, y utilizó un arma blanca para amenazar a las empleadas que se hallaban en el interior del establecimiento.

Los policías nacionales uniformados acudieron a la zona y, después de una batida, consiguieron localizar al delincuente en un local de la zona, cuando todavía portaba encima el dinero sustraído minutos antes.

Investigación

El caso se puso en conocimiento de agentes del Grupo de Delitos contra las Personas de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Laguna, que decidieron contrastar la identidad del arrestado por sus compañeros con los rasgos físicos y otros indicios recabados en atracos anteriores.

De esa manera, los investigadores pudieron atribuirle al mismo hombre otros cuatro robos con violencia e intimidación perpetrados en negocios de similares características.

Episodios similares

En esos delitos contra el patrimonio, el ladrón consiguió apoderarse de una cantidad total de 1.000 euros en efectivo. No era la primera vez que el Mini Kasino de Finca España sufría un asalto con arma blanca. De hecho, algunas fuentes indicaron que han ocurrido episodios similares en los últimos meses.

Y, además, otras personas han realizado atracos en otros establecimientos de la misma cadena en Los Majuelos o en la Avenida Príncipes de España, en Ofra (Santa Cruz de Tenerife). La Policía Nacional capturó a dos de esos ladrones por cometer 15 robos violentos en ese tipo de negocios y la autoridad judicial los envió a prisión.