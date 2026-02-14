Una mujer, en estado grave tras casi ahogarse en la piscina de un hotel de Tenerife

Una mujer se encuentra en estado grave al sufrir este sábado un ahogamiento incompleto en la piscina de un hotel de la zona de Costa Adeje (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

En este sentido, mientras el Servicio de Urgencias Canario (SUC) se dirigía al lugar, una enfermera coordinadora presente en la sala operativa dio indicaciones mediante teleasistencia al socorrista para que prestara la primera atención.

Ya en el complejo hotelero, el personal sanitario continuó con la asistencia a la mujer, que presentó síntomas de ahogamiento incompleto, consiguiendo estabilizarla para su traslado en estado grave al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Finalmente, agentes de la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencias desplazados al lugar.