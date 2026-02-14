Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer, en estado grave tras casi ahogarse en la piscina de un hotel de Tenerife

Los hechos han ocurrido en un establecimiento hotelero de Costa Adeje

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer se encuentra en estado grave al sufrir este sábado un ahogamiento incompleto en la piscina de un hotel de la zona de Costa Adeje (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

En este sentido, mientras el Servicio de Urgencias Canario (SUC) se dirigía al lugar, una enfermera coordinadora presente en la sala operativa dio indicaciones mediante teleasistencia al socorrista para que prestara la primera atención.

Ya en el complejo hotelero, el personal sanitario continuó con la asistencia a la mujer, que presentó síntomas de ahogamiento incompleto, consiguiendo estabilizarla para su traslado en estado grave al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Finalmente, agentes de la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencias desplazados al lugar.

