Un hombre en estado grave tras ser atropellado en un accidente con un coche en Tenerife

Un hombre de 42 años ha resultado herido de carácter grave tras ser atropellado a primera hora de este viernes en la calle Guanches de la Virgen de la Candelaria, en el municipio de Candelaria.

El suceso se produjo a las 07:11 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del atropello en la citada vía.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada. A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter grave. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

La Policía Local se encargó de instruir el atestado correspondiente.