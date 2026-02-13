Dos detenidos por una reyerta con lesiones de arma blanca en Tenerife

Dos jóvenes, de nacionalidad marroquí, fueron detenidos durante la noche de este pasado miércoles por participar en una pelea y causarse lesiones con un arma blanca en Tenerife.

Los hechos ocurrieron en el municipio sureño de Adeje y ambos hombres fueron arrestados por agentes de la Policía Local, que acudieron al lugar con gran rapidez para evitar que el hecho pudiera tener unas consecuencias mucho más graves.

La reyerta se produjo en las inmediaciones de la calle Hermano Pedro, en el casco urbano adejero. La disputa comenzó sobre las 21:45 horas y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias recibió la alerta cinco minutos más tarde.

Los implicados se conocían

Según los datos que han trascendido hasta ahora, los protagonistas de la reyerta se conocían de forma previa y mantenían diferencias por circunstancias que no quisieron revelar a los agentes que se desplazaron al lugar donde se produjo la reyerta.

En un momento dado los arrestaron pasaron de las palabras a los hechos, con un comportamiento muy violento. Los ruidos que se escucharon en la calle hicieron que los vecinos alertaran a las fuerzas de seguridad.

Un destornillador

A tenor de las primeras informaciones, uno de los protagonistas del episodio violento utilizó supuestamente un destornillador para atacar al otro.

Hasta la calle Hermano Pedro acudieron diversas unidades de la Policía Local, como integrantes del grupo de Atestados, motoristas y varias patrullas.

Algunos de los vehículos del cuerpo de seguridad accedieron a la vía en sentido contrario con las señales luminosas y acústicas, ante la urgencia del servicio, según explicaron varios vecinos que se encontraban por la zona.

Otros recursos

También intervinieron agentes de la Guardia Civil del puesto de Adeje, así como personal sanitario de una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario.

Los dos varones de origen magrebí sufrieron lesiones de arma blanca de carácter leve y fueron atendidos en un cento sanitario. Los funcionarios del cuerpo de seguridad municipal investigan si ambos jóvenes tienen antecedentes policiales o penales por la comisión de otros delitos.

Después de la instrucción de las primeras diligencias, los arrestados pasaron a disposición de la plaza de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia que se encuentra en funciones de Guardia en Arona.