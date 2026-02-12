Un motorista en estado crítico tras un accidente con un turismo en la zona metropolitana de Tenerife
El hombre, de 37 años, sufrió politraumatismos graves y fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital de La Candelaria
Un hombre de 37 años ha resultado herido de carácter grave este jueves tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera TF-28, a la altura del punto kilométrico 2, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
El accidente se produjo a las 10:19 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que el ocupante de la motocicleta precisaba asistencia sanitaria tras el impacto.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico. A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado e inmovilizado en el lugar, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Policía Local se encargó de regular el tráfico en la zona y de instruir el atestado correspondiente.
