Lesionada una senderista tras sufrir una caída en Tenerife

La mujer se cayó en las inmediaciones de Las Carboneras

Una senderista de 54 años ha sufrido una lesión de carácter moderado al caerse en las inmediaciones de Las Carboneras, municipio de San Cristóbal de La Laguna.

El aviso fue dado a las 10:19 horas y, en ese momento, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias activó los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos de bomberos accedieron hasta la zona en la que se encontraba la afectada y le prestaron una primera asistencia. Tras proceder a su inmovilización y, con la colaboración de la Policía Local, la evacuaron en camilla hasta el lugar en el que se encontraba el personal de la ambulancia que procedió a su asistencia y traslado al Hospital Universitario de Canarias.

