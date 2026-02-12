Detenidos los tres acusados de un robo contra un grupo de turistas en un mirador de Santiago del Teide

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Playa de las Américas han detenido a dos mujeres y un varón de 30, 36 y 41 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal en sus servicios de prevención y vigilancia realizados en zonas de mayor afluencia turística de la provincia en el marco de la operación 'Miradores'.

Los hechos se produjeron en el visitado Mirador de Archipenque, Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, cuando los tres acusados, aprovechando el despiste de algunos turistas que se encontraban visitando el lugar, y de forma coordinadas entre ellos, sustrajeron la cartera de la mochila que portaba en la espalda uno de los visitantes, la cual luego se pudo comprobar que contenía 670 euros en efectivo, según ha informado la Benemérita en una nota.

Así, los agentes de la Guardia Civil que se encontraban por la zona realizando labores de prevención y vigilancia, sospecharon de los tres acusados tras observar movimientos extraños entre ellos, ya que mientras una las acusadas esperaba en un vehículo, los otros dos sustraían la cartera, momento en el que fueron descubiertos por los agentes, pudiendo recuperar la cartera y el dinero que acababan de sustraer y que de inmediato fue entregado a su legítimo propietario.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, ha sido entregados a la Autoridad Judicial competente.