Cierran un punto de venta de drogas en el centro de Santa Cruz de Tenerife

Funcionarios de la Policía Nacional desarrollaron otra operación contra un punto de distribución de drogas al menudeo en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife durante las primeras horas de la tarde de este miércoles.

La intervención de los agentes se llevó a cabo en el interior de un local situado en el popular barrio de El Toscal en el que se vendían drogas de forma discreta.

El dispositivo de seguridad comenzó alrededor de las 14:00 horas en un inmueble de la calle San Vicente Ferrer, a unos 100 metros de la céntrica vía Méndez Núñez y del Parque García Sanabria.

Despliegue

La intervención estuvo liderada por integrantes del Grupo de Menudeo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), que contaron con el apoyo de sus compañeros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para garantizar la seguridad y del Grupo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife para tratar de detectar la presencia de sustancias estupefacientes.

Al menos uno de los responsables del punto de venta de drogas fue detenido durante el dispositivo y trasladado a los calabozos de la Comisaría de Distrito Sur de la capital tinerfeña, desde donde pasará en las próximas horas a disposición de la autoridad judicial.

Numerosa clientela

En el exterior del local no había ningún cartel en el que se identificara un club cannábico legal. En cualquier caso, para numerosos vecinos no pasó desapercibido el continuo paso de consumidores que accedían al recinto, así como el intenso olor a marihuana procedente del interior.

Según las fuentes consultadas, la actividad ilícita en este punto de la calle San Vicente Ferrer comenzó, al menos, desde mediados del 2024.

De varias edades

Durante mucho tiempo, algunos ciudadanos se percataron de que sólo entraban hombres jóvenes o de mediana edad, tanto solos como en parejas, al mencionado local.

Con el paso de los meses, también acudían mujeres. En algunos casos, personas que viven por la zona no descartan que, además, fueran adolescentes o menores de edad.

Antecedente

Esta es la segunda operación similar del Grupo de Menudeo de la Udyco en pocas semanas. El pasado 15 de enero, los agentes intervinieron en otro punto de venta de drogas camuflado como club cannábico en la confluencia de las calles Doctor Allart y Cruz Verde, muy cerca de la del Castillo.

Hubo cuatro detenidos por vender hachís, marihuana y rosín en un local que se promocionaba en internet y que era muy frecuentado por residentes y, sobre todo, por turistas.