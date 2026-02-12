Arrestado por atracar un salón de juegos de azar en Tenerife

Un hombre fue detenido como presunto autor de un atraco en un salón de juegos del área metropolitana de Tenerife.

El robo con violencia se produjo en el establecimiento que la cadena mini casino posee en el barrio de Finca España, en el municipio de La Laguna.

Agentes de una patrulla de la Policía Nacional recibieron una alerta en la que se informaba de que se había producido un asalto en el negocio que está situado en la Avenida de Las Palmeras.

Investigación

Los recursos de la Brigada de Seguridad Ciudadana consiguieron arrestar al ladrón, que es de origen canario, y procedieron a trasladarlo a los calabozos de la Comisaría lagunera antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

Debido a las características del suceso, los policías nacionales que efectuaron el arresto pusieron las primeras diligencias a disposición del Grupo de Delitos contra las Personas de la Brigada de Policía Judicial.

Estos profesionales realizaron varias gestiones y comprobaron que el atracador estaba implicado en más robos con violencia e intimidación de similares características. Los policías continuaron la investigación por si en el episodio ocurrido en Finca España estuvieron involucrados más delincuentes.

Una banda cometió 15 atracos

En los últimos meses se ha registrado una oleada de atracos similares en los mini casinos de varios enclaves, sobre todo los situados en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Y en poco más de un mes han sido capturados, al menos, cuatro varones por diferentes asaltos a estos salones de juegos en el área metropolitana de Tenerife.

Los dos cabecillas de una banda ingresaron en prisión provisional por los robos perpetrados en 15 locales de este tipo. Varios asaltos ocurrieron en la zona de Los Majuelos.

Con machetes y catanas

Los presuntos autores accedían a los establecimientos con cuchillos, catanas y machetes. Empleaban la violencia contra los empleados para reducirlos, amedrentarlos y asegurarse el botín.

Entraban a los locales con máscaras, gorras, guantes y prendas con capucha para dificultar su identificación. En al menos trece ocasiones usaron un coche y una moto para huir.

Tenían un claro reparto de funciones, tanto en el interior como en el exterior de los negocios, donde extremaban la vigilancia. Los agentes lograron determinar que los hechos se perpetraban por, al menos, tres personas y un cuarto vigilaba fuera

Persecución y accidente

Y el pasado 19 de enero, de madrugada, dos hombres intentaron entrar armados con un machete en el Mini Kasino ubicado en el centro comercial Yumbo, en la Avenida Príncipes de España, en Ofra (Santa Cruz de Tenerife).

El personal cerró las puertas y no pudieron acceder. A continuación emprendieron la fuga en un Seat Ibiza de color blanco, propiedad de una empresa de alquiler.

Una patrulla de la Policía Local de La Laguna detectó que ese coche circulaba a gran velocidad muy elevada por la parte alta de El Cardonal. Los agentes le dieron el alto al conductor, pero hizo caso omiso y se inició una persecución.

Los presuntos atracadores sufrieron un accidente en la rotonda de la carretera general del Rosario, a la altura de Las Moraditas. Tras una batida por la zona con decenas de policías locales y nacionales de Santa Cruz y La Laguna, los agentes capturaron a un ocupante, un joven nacido en Canarias, pero de origen magrebí.

El asunto está aún en fase de investigación por la Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz.