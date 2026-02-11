La Policía Nacional desmantela un cultivo de marihuana en una vivienda 'okupa' de Fuerteventura
Durante el registro fueron intervenidas 34 plantas de marihuana, hachís y dinero en efectivo
La Policía Nacional ha localizado y desmantelado un cultivo indoor de marihuana en una vivienda presuntamente 'okupada' en el municipio de Pájara, al sur de Fuerteventura.
La operación se inició a finales de diciembre de 2025, tras detectarse indicios compatibles con la actividad ilegal, entre ellos un posible enganche ilegal al suministro eléctrico. Las pesquisas permitieron comprobar que el inmueble no contaba con contrato con la empresa distribuidora Endesa, lo que reforzó la sospecha de defraudación de fluido eléctrico.
Con la correspondiente autorización judicial, los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Puerto del Rosario, en colaboración con el Grupo Operativo de Respuesta, procedieron a realizar el registro del domicilio.
Durante la intervención fueron incautadas 34 plantas de marihuana, 54,5 gramos de hachís y 150 euros en efectivo. Además, fue detenida una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de defraudación de fluido eléctrico.
El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, junto a las diligencias instruidas.
