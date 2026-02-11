Aparatoso accidente en Tenerife: un joven vuelca tras destrozar cinco coches en Candelaria

Un joven conductor provocó destrozos diversos en cinco coches que estaban estacionados en una calle del municipio de Candelaria durante la tarde de este pasado martes.

Al primer vehículo con el que chocó, un Citroën Berlingo, le rompió el depósito del combustible, por lo que se registró un vertido y obligó a la intervención de Bomberos del Consorcio de Tenerife.

El siniestro vial se produjo poco antes de las 17:00 horas en la zona de Las Caletillas, en la calle Charco del Musgo, en un tramo en el que se circula en sentido ascendente.

Accidente de tráfico en Candelaria / Bomberos de Tenerife

Exceso de velocidad

Las primeras hipótesis apuntan a que el joven, que conducía un Seat Ibiza, circulaba a una velocidad muy elevada para la vía. Y, además, pudo sufrir un despiste al accionar alguno de los dispositivos del turismo.

El conductor, de 20 años de edad, impactó en primer lugar contra el Citroën Berlingo citado y después su vehículo salió despedido contra el otro margen de la calzada, donde causó daños en otros cuatro automóviles.

Al final, el joven sufrió un vuelco, después de desplazarse nueve metros desde el último impacto. Supuestamente esa circunstancia revela que circulaba a una velocidad inadecuada.

Pruebas de alcoholemia y drogas

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local de Candelaria, que cortaron la calle de forma temporal. Estos funcionarios realizaron las pruebas de alcoholemia y drogas al conductor. Y ambas arrojaron resultados negativos.

Bomberos de Tenerife destinados en el parque del Polígono de Güímar acudieron al lugar del suceso para controlar el vertido de combustible y asegurar la zona.

Además, a petición de los policías locales, colocaron el Seat Ibiza sobre sus cuatro ruedas para poder retirarlo del lugar en una grúa y facilitar la reapertura de la calle.