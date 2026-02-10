Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prisión para dos de los detenidos en Guía de Isora (Tenerife) por transportar 300 kilos de cocaína

Uno de ellos tiene antecedentes policiales y está considerado como uno de los traficantes más importantes del sur de la Isla, mientras que el otro es un camionero

Camión detectado en la investigación

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de dos de los detenidos por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico en el municipio de Guía de Isora.

El grupo fue desmantelado gracias a una operación conjunta desarrollada por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil el martes y el miércoles de la pasada semana.

Con antecedentes

Uno de los investigados que entró en la cárcel es el supuesto líder de la trama, que está vinculado a la propiedad de un restaurante en la zona costera de Guía de Isora, que tiene antecedentes por tráfico de drogas y ya fue arrestado durante un dispositivo similar hace más de 15 años.

Algunas personas consideran que este hombre es uno de los distribuidores de sustancias estupefacientes más importantes de Tenerife, por el volumen de la droga que movía, así como por su experiencia y contactos en este negocio ilícito.

El chófer de un camión

El segundo acusado que se encuentra en la cárcel con carácter preventivo a la espera de juicio es el transportista que presuntamente ejerció de chófer del camión en el que los investigadores detectaron una carga superior a los 300 kilos de cocaína.

De esa manera, quedaron en libertad provisional con cargos un hermano del cabecilla de la organización y el cuarto detenido, un vecino de la localidad de Alcalá.

La UDYCO de la Policía Nacional y el EDOA de la Guardia Civil hicieron registros en Fonsalía, Playa San Juan, Alcalá y Puerto de Santiago

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil desarrollaron registros en domicilios de los núcleos de Fonsalía, Playa San Juan, Alcalá (Guía de Isora) y Puerto de Santiago (Santiago del Teide). Además, se hizo una entrada en una finca entre Aguadulce y Piedra Hincada (Guía de Isora).

Investigación de varios años

Hacía años que los investigadores seguían la pista al presunto líder. Tenían sospechas de que podía estar dedicado, de nuevo, a la distribución de cocaína y hachís. En los últimos meses se había intensificado el seguimiento y vigilancia de sus movimientos, así como de los del resto de implicados.

Los agentes descubrieron que en un camión se llevaban hacia el Sur de la Isla los 300 kilos de cocaína ya citados. Y decidieron seguir la pista al cargamento.

Patrimonio

Hace más de tres lustros, una operación de la Policía Nacional permitió el arresto del cabecilla. Había acumulado un importante patrimonio inmobiliario, coches de alta gama o un barco, por ejemplo. Esa capacidad económica llamó la atención de los agentes, que investigaron y desmantelaron su primera organización.

