Investigado por hacer carreras ilegales en la carretera de Los Loros, en Tenerife

Un hombre ha quedado investigado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico después de realizar carreras ilegales en una de las vías habituales para estas peligrosas prácticas: la Subida de Los Loros, en el municipio de Arafo.

El varón está acusado de un delito de conducción temeraria, según la información que ha trascendido este martes.

Según los datos recabados por los agentes, el conductor realizó un adelantamiento casi al límite, próximo a una curva, cuando por el carril contrario circulaba otro vehículo.

Evitar la colisión frontal

Esta circunstancia obligó al otro conductor a maniobrar de forma brusca para evitar la colisión frontal.

Este suceso fue asumido por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Canarias (UNIS-GIAT).

Dichos guardias civiles recibieron una denuncia procedente del puesto de la Guardia Civil de Güímar, que fue interpuesta por el hombre que se vio obligado a maniobrar de forma brusca.

En noviembre

Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre en la carretera TF-523, más conocida como Los Loros, que conecta el casco urbano de Arafo con la cumbre de Tenerife y la carretera de acceso al Tenerife desde La Esperanza.

Según los datos ofrecidos por parte del conductor afectado, tanto el vehículo que efectuó el adelantamiento como el adelantado circulaban a velocidades elevadas, como si estuvieran en una carrera de circuito.

Tres testigos

Momentos después del incidente, el denunciante se paró en una zona de tierra para intentar que los "pilotos" temerarios depusieran su actitud, pero no le hicieron caso.

Los agentes comprobaron que ese día y a esa hora hubo numerosas llamadas a la sala del 1-1-2 por carreras ilegales en la citada carretera.

Hasta el momento, los profesionales del UNIS-GIAT han localizado a tres testigos de los hechos.

Desde hace muchos años, la mencionada vía registra numerosos episodios similares, tanto por conductores de turismos como de motos de gran cilindrada.

Y por tal circunstancia ha habido un número significativo de personas fallecidas o heridas graves después de colisiones o caídas a gran velocidad.