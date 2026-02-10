Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colisión frontal de dos vehículos en Icod de los Vinos, Tenerife, con, al menos, dos heridos

Bomberos de Tenerife tuvieron que extraer a un ocupante de cada coche tras quedar atrapados en el interior

Accidente en Icod de los Vinos

Accidente en Icod de los Vinos

El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Dos vehículos protagonizaron durante la tarde de este martes una colisión frontal en la carretera insular TF-5, a la altura del municipio de Icod de los Vinos.

El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 52 de la mencionada vía y dos ocupantes, uno de cada turismo, quedaron atrapados en el interior, según confirmaron desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.

La sala operativa del 1-1-2 movilizó a bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Icod de los Vinos, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a guardias civiles del destacamento de Tráfico de dicha comarca del norte de Tenerife.

Excarcelados

Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas para extraer a las víctimas que quedaron en el interior de los citados automóviles.

El accidente obligó a cortar parcialmente la carretera para facilitar el trabajo de los equipos de seguridad y emergencias.

