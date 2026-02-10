Colisión frontal de dos vehículos en Icod de los Vinos, Tenerife, con, al menos, dos heridos
Bomberos de Tenerife tuvieron que extraer a un ocupante de cada coche tras quedar atrapados en el interior
Dos vehículos protagonizaron durante la tarde de este martes una colisión frontal en la carretera insular TF-5, a la altura del municipio de Icod de los Vinos.
El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 52 de la mencionada vía y dos ocupantes, uno de cada turismo, quedaron atrapados en el interior, según confirmaron desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.
La sala operativa del 1-1-2 movilizó a bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Icod de los Vinos, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a guardias civiles del destacamento de Tráfico de dicha comarca del norte de Tenerife.
Excarcelados
Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas para extraer a las víctimas que quedaron en el interior de los citados automóviles.
El accidente obligó a cortar parcialmente la carretera para facilitar el trabajo de los equipos de seguridad y emergencias.
- La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
- El Gobierno central autoriza la finalización del puerto de Granadilla
- La Reina del Flow’ llega a Tenerife en 2026 con un gran concierto en el Palmetum
- Un coche sin frenos deja siete heridos en una terraza en La Salud, en Tenerife
- Pablo Sánchez Valerón: del CD Tenerife a la academia de Cristiano Ronaldo en Portugal
- El Cabo, y su solista Javi Hernández, recuperan los primeros premios del concurso de rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Muere Sergio Hanquet, referente de la fotografía submarina en Canarias y custodio del 'gran azul' de Arona
- La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar