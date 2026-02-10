Choque de un tranvía y un coche en la Avenida de La Trinidad, en La Laguna

Uno de los vehículos del tranvía colisionó contra un coche en el municipio de La Laguna durante la tarde de este martes.

Los hechos ocurrieron en el momento en que la unidad de Metropolitano de Tenerife realizaba su último tramo en la Avenida de La Trinidad.

Policía Local en la Avenida de La Trinidad / El Día

La colisión entre el tranvía y un Toyota Yaris se produjo a la altura de la calle Pablo Iglesias, supuestamente cuando el turismo se iba a incorporar a la mencionada vía urbana de la ciudad.

Como consecuencia del impacto, el tranvía perdió su defensa delantera, según explicaron ciudadanos que se hallan por la zona.

Colisión del tranvía con un coche en La Trinidad / El Día

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local de La Laguna, que se encargaron de la regulación de la circulación y de realizar el informe sobre el siniestro vial.

Bomberos de Tenerife intervinieron para poder excarcelar a la conductora del Toyota Yaris.