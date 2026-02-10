Choque de un tranvía y un coche en la Avenida de La Trinidad, en La Laguna
El siniestro vial ocurrió a la altura del cruce con la calle Pablo Iglesias
Uno de los vehículos del tranvía colisionó contra un coche en el municipio de La Laguna durante la tarde de este martes.
Los hechos ocurrieron en el momento en que la unidad de Metropolitano de Tenerife realizaba su último tramo en la Avenida de La Trinidad.
La colisión entre el tranvía y un Toyota Yaris se produjo a la altura de la calle Pablo Iglesias, supuestamente cuando el turismo se iba a incorporar a la mencionada vía urbana de la ciudad.
Como consecuencia del impacto, el tranvía perdió su defensa delantera, según explicaron ciudadanos que se hallan por la zona.
Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local de La Laguna, que se encargaron de la regulación de la circulación y de realizar el informe sobre el siniestro vial.
Bomberos de Tenerife intervinieron para poder excarcelar a la conductora del Toyota Yaris.
- La Laguna permanece casi la mitad del año bajo la lluvia: la ciudad pasa 165 días sin ver el Sol en 2025
- El Gobierno central autoriza la finalización del puerto de Granadilla
- Un coche sin frenos deja siete heridos en una terraza en La Salud, en Tenerife
- La Reina del Flow’ llega a Tenerife en 2026 con un gran concierto en el Palmetum
- La primera guagua circular de Puerto de la Cruz empieza a rodar
- Muere Sergio Hanquet, referente de la fotografía submarina en Canarias y custodio del 'gran azul' de Arona
- Pablo Sánchez Valerón: del CD Tenerife a la academia de Cristiano Ronaldo en Portugal
- El Cabo, y su solista Javi Hernández, recuperan los primeros premios del concurso de rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026