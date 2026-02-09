Intervienen en un edificio del sur de Tenerife para reducir a un hombre violento con un cuchillo

Agentes de la Policía Local e integrantes de la Guardia Civil intervienen durante la tarde de este lunes para intentar reducir a un hombre que se muestra violento, que ha lanzado amenazas de muerte y que porta un cuchillo en el municipio de Candelaria.

Los hechos han ocurrido en el interior de un edificio situado en las proximidades de la Rambla de Los Menceyes, en la zona de Punta Larga.

Ante la gravedad de los hechos, la patrulla de la Policía Local que intervino en primer lugar reclamó refuerzos de funcionarios de la Guardia Civil.

Ambulancias

Además, se ha movilizado a personal sanitario de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una de las hipótesis con la que trabajan los profesionales de los cuerpos de seguridad es que el varón que se muestra muy agresivo sufre problemas de salud mental.