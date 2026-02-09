Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista resulta herido tras una caída en la TF-1 a su paso por Güímar

El afectado, un hombre de 32 años, fue trasladado al Hospital de La Candelaria con un traumatismo abdominal moderado

Un motorista de 32 años ha resultado herido este lunes, 9 de febrero, tras sufrir una caída accidental en la TF-1, a la altura del punto kilométrico 21, en sentido Santa Cruz de Tenerife, dentro del municipio de Güímar, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El aviso se recibió a las 11:07 horas, activándose de inmediato los recursos de emergencia. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado en el lugar, donde presentaba un traumatismo en el abdomen de carácter moderado, y posteriormente lo trasladó en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Por su parte, la Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en la zona e instruir las diligencias correspondientes.

