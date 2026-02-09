Un incendio en un edificio de Arona deja cuatro personas afectadas por inhalación de humo
Tres de los afectados fueron trasladados al hospital y uno de ellos tuvo que ser rescatado por los bomberos con una autoescala
Un incendio declarado este lunes en un edificio de viviendas de la calle San Clemente, en el municipio tinerfeño de Arona, se ha saldado con cuatro personas afectadas por intoxicación por humo, ninguna de ellas de carácter grave, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
De los cuatro afectados, uno fue atendido en el propio lugar del suceso, mientras que los otros tres fueron trasladados a un centro hospitalario: dos con intoxicación leve y uno con carácter moderado. Uno de los residentes tuvo que ser rescatado por los bomberos mediante un camión autoescala, debido a la presencia de humo en el interior del inmueble. Las llamas se originaron, según las primeras informaciones, en una habitación de la vivienda.
En el operativo intervinieron bomberos, dos ambulancias del SUC, Guardia Civil y Policía Local de Arona.
