Hallado el cadáver de un hombre con un golpe en la cabeza en Las Canteras

La Policía Nacional investiga el fallecimiento de un hombre, este lunes, en la playa de Las Canteras. La víctima, que está sin identificar, tenía un fuerte golpe en la cabeza.

El hallazgo se ha producido en torno a las 11.30 horas en una rampa de la zona de La Puntilla. Ha sido un trabajador del Real Club Victoria quien ha dado la voz de alarma al localizar a un hombre que no respondía a estímulos. El empleado intentó despertarlo para poder subir una barca por la rampa, momento en que descubrió que estaba fallecido.

A la zona han acudido de inmediato agentes de la Policía Nacional, Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que tan solo han podido confirmar la muerte.

Encuentran el cadaver de una persona en la rampa de la Escuela de Vela del Real Club Victoria, en Las Canteras / Andrés Cruz

En el área en la que se ha localizado el cadáver suelen pernoctar personas sin hogar. Los agentes de la Policía Nacional tratan de aclarar si el fallecido es uno de los sintecho que duerme por la zona, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas y trabajan para poder identificarlo y esclarecer las causas de la muerte. Alrededor del cuerpo se han localizado bebidas de alcohol.

En el momento de escribir estas líneas todas las hipótesis están abiertas: desde que el fallecido sufriese una fuerte una caída y se diese el golpe de manera accidental o que otra persona lo golpease.

