El autor de los incendios de Adeje quemó 14 coches y causó daños en una vivienda
La Guardia Civil confirma que llegó a poner en peligro la vida de vecinos que dormían en su casa
La Guardia Civil atribuye a un joven de 28 años, vecino de Adeje, el incendio de 14 vehículos en total durante las últimas semanas.
El varón, que tiene varios antecedentes por hechos similares, presuntamente llegó a poner en peligro a vecinos que dormían en su vivienda y que se vieron sorprendidos por las llamas durante la madrugada.
El hombre fue arrestado durante la jornada del pasado sábado, cuando dejó calcinados cinco coches y otros tres más afectados en la calle Hermano Pedro, en el casco urbano de Adeje.
En El Cerco
Pero el pasado 17 de enero presuntamente un fuego que destruyó de forma completa tres vehículos más que estaban aparcados en la zona de El Cerco, junto a la parada de guaguas y el parque Pedro Zerolo.
Y cuatro días antes, el 13 de enero de madrugada, incendió presuntamente un coche híbrido y dos motos que estaban en el exterior de una vivienda en El Galeón.
Vecinos en peligro
La Comandancia Provincial de la Guardia Civil informa este lunes de que agentes pertenecientes al puesto de Adeje apresaron al citado joven por provocar incendios, en un corto espacio de tiempo, que afectaron a 14 vehículos y a una vivienda, con sus moradores en el interior con riesgo para personas y daños en bienes.
Todos los sucesos ocurrieron en el municipio Adeje, en horas de madrugada, afectando a viviendas colindantes que en esos momentos se encontraban los moradores durmiendo en el interior y fueron sorprendidos por las llamas.
Tras iniciar la investigación y realizar las diversas inspecciones oculares por el Equipo Territorial de Policía Judicial, los agentes han obtenidos los indicios y pruebas suficientes, gracias a los cuales han conseguido identificar, localizar y detener al presunto autor de los incendios.
Alarma social
Estos hechos delictivos estaban causando gran alarma social entre los vecinos del municipio de Adeje. La detención del presunto autor ha ayudado a restablecer la tranquilidad y seguridad de los vecinos.
El cuerpo de seguridad también confirma que recientemente había sido arrestado por hechos delictivos de similar naturaleza.
El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
