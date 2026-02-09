Asaltos en serie en Los Cristianos: detenidos tras llevarse más de 1.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres por su presunta implicación en un robo con fuerza cometido el pasado 30 de diciembre en un restaurante ubicado en Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.

Según la investigación, los arrestados actuaron de forma conjunta y lograron sustraer 1.050 euros en efectivo tras forzar una de las ventanas del establecimiento para acceder al interior.

Durante las pesquisas, los agentes también lograron vincular a uno de los detenidos con otro robo con fuerza en un segundo restaurante, al que accedió escalando un muro de tres metros, llevándose 544 euros en efectivo.

Las indagaciones revelaron además que esta misma persona estaría detrás de una serie de robos con fuerza cometidos durante noviembre de 2025 en el interior de un hotel de la zona. Según los datos recabados, habría accedido al establecimiento en distintas horas de la noche, llevándose botellas de bebidas alcohólicas y un teléfono móvil en varias ocasiones.

El perfil delictivo del individuo apunta a una actividad continuada en comercios y supermercados de Arona, con un patrón centrado en la sustracción de botellas de alcohol y productos textiles para su reventa en el mercado negro. Por estos hechos, se le atribuyen además siete delitos leves de hurto.

Una vez reunidas las pruebas necesarias, la Policía Nacional estableció un dispositivo de localización que permitió finalmente la detención de los dos implicados, quienes han sido puestos a disposición judicial. La autoridad competente decretó para ambos el ingreso en prisión provisional.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Comercio Seguro que se desarrolla en el municipio, y que tiene como objetivo reforzar la protección de los establecimientos comerciales, prevenir delitos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier amenaza a la actividad económica local.