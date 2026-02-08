Dos jóvenes heridos tras la salida de vía y vuelco de un coche en la TF-24 en Santa Úrsula
El accidente ocurrió sobre las 19:00 horas del sábado y dejó a una mujer y un hombre de 18 años con diversas heridas
Dos personas resultaron heridas el pasado sábado, 7 de febrero, tras un accidente de tráfico registrado en la carretera TF-24, a la altura del kilómetro 25, dentro del término municipal de Santa Úrsula, en Tenerife. El siniestro se produjo alrededor de las 19:00 horas, cuando un vehículo se salió de la vía y terminó volcando en las proximidades del acceso al mirador de Chipeque, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tras recibirse la alerta, el 112 Canarias activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender la emergencia. Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de la Guardia Civil y personal del servicio de Carreteras, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria, asegurar la zona y restablecer la circulación.
El personal sanitario del SUC prestó una primera asistencia a los ocupantes del vehículo en el mismo lugar del siniestro antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Estado de las personas afectadas
Según la valoración facilitada por el SUC, las dos personas heridas son una mujer y un hombre de 18 años.
La joven presentaba varios traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia sanitaria, mientras que el varón sufría diversas contusiones y traumatismos, también de pronóstico moderado. Ambos fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias, donde quedaron ingresados para su evaluación y tratamiento.
Intervención de la Guardia Civil y restablecimiento del tráfico
La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación del accidente y realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la salida de vía y el vuelco del vehículo. Por su parte, el personal del servicio de Carreteras trabajó en la zona para despejar la calzada y garantizar la seguridad vial, permitiendo la normalización del tráfico tras la intervención de los equipos de emergencia.
