Cuatro heridos tras una colisión frontal entre dos vehículos en Guía de Isora

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este domingo 8 de febrero de 2026 dejó cuatro personas heridas en el municipio de Guía de Isora, al sur de Tenerife. El siniestro se produjo en la carretera TF-465, a la altura del kilómetro 87, alrededor de las 09:54 horas, tras la colisión frontal de dos vehículos, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibirse la alerta, el 112 Canarias activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para atender a las personas afectadas y asegurar la zona. Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

La rápida coordinación entre los distintos servicios permitió atender a las víctimas en el lugar del siniestro y restablecer la seguridad vial en este tramo de la carretera.

Estado de las personas heridas

El personal sanitario del SUC asistió a cuatro personas, todas ellas con traumatismos de carácter moderado, antes de proceder a su traslado al centro hospitalario.

Entre los heridos se encuentra una mujer de 58 años, que presentaba un traumatismo moderado, así como otra mujer, de la que no ha trascendido la edad, con lesiones de similar consideración. También resultaron heridos un hombre de 32 años y otro varón, ambos con traumatismos moderados. Los cuatro afectados fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital del Sur, donde quedaron ingresados para su valoración y tratamiento.

Intervención de los bomberos y labores policiales

Los bomberos del Consorcio de Tenerife tuvieron que intervenir para liberar a una de las personas atrapadas en el interior de uno de los vehículos implicados, una actuación clave para que los sanitarios pudieran atenderla con rapidez.

Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación del accidente y realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las causas de la colisión frontal. La Policía Local colaboró en el dispositivo, regulando el tráfico y garantizando la seguridad en la zona mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.