Rescatan a un hombre herido tras una caída en una pista forestal de Monteverde, en La Laguna

Un hombre de 64 años resultó herido este sábado tras sufrir una caída en una pista forestal situada en la zona de Monteverde, dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta del suceso a las 10.22 horas.

El incidente tuvo lugar en la pista de Las Yedras, un enclave habitual para la práctica de senderismo y actividades al aire libre, lo que facilitó que otros caminantes dieran la voz de alarma al detectar que la persona accidentada necesitaba atención sanitaria.

Aviso de senderistas y activación del dispositivo de emergencia

La alerta fue comunicada al 112 Canarias por la Policía Local, después de que varios senderistas informaran de la caída del afectado en una zona de difícil acceso. Ante esta situación, el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para garantizar una rápida intervención.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local, que colaboraron de forma coordinada durante todo el operativo.

Rescate y atención sanitaria del herido

Los bomberos del Consorcio fueron los encargados de rescatar al afectado y trasladarlo desde el punto donde se produjo la caída hasta una zona segura, donde esperaba la ambulancia. Una vez allí, el personal sanitario del SUC procedió a valorar y atender al herido.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el hombre presentaba un traumatismo de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro de referencia en Tenerife para la atención de urgencias.