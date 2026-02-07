Dos hombres resultan heridos tras un accidente entre un coche y una motocicleta en la TF-5 en Santa Cruz de Tenerife

Dos personas resultaron heridas en la madrugada de este sábado tras un accidente de tráfico entre un coche y una motocicleta ocurrido en la autopista TF-5, en sentido norte, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, recibió la alerta del suceso a las 2.03 horas.

El incidente tuvo lugar en uno de los principales ejes viarios del área metropolitana, una vía que soporta un elevado volumen de tráfico diario y donde, especialmente durante la noche y la madrugada, se registran desplazamientos a mayor velocidad.

Activación del dispositivo de emergencias

Tras recibir la alerta, el 112 Canarias activó de manera inmediata los recursos de emergencia necesarios para atender a las personas afectadas y garantizar la seguridad en la zona. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Consorcio de Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y personal del servicio de Carreteras.

El SUC movilizó dos ambulancias medicalizadas y una ambulancia de soporte vital básico, dada la necesidad de prestar atención sanitaria especializada en el mismo lugar del siniestro.

Estado de los heridos y traslados hospitalarios

El personal sanitario del SUC asistió en el lugar del accidente a dos hombres, ambos con lesiones de carácter moderado, aunque con diferentes diagnósticos iniciales: Un hombre de 33 años presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado. Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

Un hombre de 38 años sufría problemas de salud de carácter moderado y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Intervención de bomberos, Guardia Civil y Carreteras

Los Bomberos de Tenerife procedieron a asegurar la zona del accidente, evitando posibles riesgos derivados del estado de los vehículos implicados y facilitando el trabajo de los sanitarios. Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El personal del servicio de Carreteras intervino para despejar la vía y restablecer la normalidad del tráfico en la TF-5, que pudo verse afectado de forma puntual durante la actuación de los servicios de emergencia.