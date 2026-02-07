Una herida en una colisión entre un coche y una moto en la TF-5 a su paso por La Laguna

Una colisión entre un coche y una moto ocurrida en la autopista TF-5, a la altura del kilómetro 8 en dirección norte, dentro del término municipal de La Laguna, dejó este viernes una joven de 21 años herida con diversos traumatismos. Los hechos ocurrieron a las 13:45 horas del 7 de febrero de 2026, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El 1-1-2 recibió una alerta informando de una colisión entre un turismo y una motocicleta, que habría dejado a al menos una persona herida en el lugar. Tras recibir el aviso, el CECOES movilizó rápidamente los recursos de emergencia disponibles en la zona una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal del área de Carreteras del Cabildo, también intervinieron con las diligencias correspondientes.

A su llegada, el equipo sanitario del SUC asistió a la víctima, una mujer de 21 años, que presentaba en el momento inicial de la atención traumatismos de carácter moderado. Tras una primera valoración en el lugar del siniestro, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro de referencia en la isla de Tenerife para este tipo de lesiones.

Guardia Civil instruye diligencias

La Guardia Civil, presente en el lugar del suceso, se encargó de realizar las diligencias pertinentes para esclarecer las causas del accidente. Hasta el momento, no se han facilitado detalles sobre cómo se produjo la colisión ni sobre la implicación del conductor del coche.

Noticias relacionadas

Por su parte, los operarios de Carreteras trabajaron para despejar la vía y garantizar la seguridad del tráfico en la zona, evitando mayores retenciones en una autopista que ya acumula tráfico denso en horas punta.