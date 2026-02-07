Detenido un joven por el incendio de los cinco coches en Adeje, en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un varón de 27 años de edad, de nacionalidad española, como presunto autor del incendio que dejó calcinados cinco coches y otros tres afectados en el incendio registrado en la madrugada de este viernes en el casco urbano de Adeje.

Poco después del suceso, profesionales del Instituto Armado arrestaron a un joven al que ya le constaban antecedentes policiales por delitos similares.

A las tres de la madrugada, las fuerzas de seguridad y los bomberos tuvieron que intervenir en dos focos, con pocos metros de distancia, en la calle Hermano Pedro.

Coches de empresa y particulares

Uno de los fuegos se registró frente a la sede de la empresa de abastecimiento de aguas de Adeje, Entemanser, y junto a la obra de ampliación y mejora del centro cultural de Adeje.

En dicho foco quedaron destruidos cuatro coches: Un Fiat Fiorino de una empresa de alquiler de coches; un Renault Kangoo de la sociedad mercantil Imegal (concesionaria del servicio de electricidad del Ayuntamiento), un Fiat Dobló y un Volkswagen Polo particulares.

La Policía Judicial intenta confirmar si el ahora acusado también estuvo implicado en otros fuegos durante las últimas semanas

En el segundo foco del fuego, a unos 25 metros de distancia, quedó calcinado un Peugeot 207 blanco.

Recursos

Para sofocar las llamas intervinieron Bomberos Voluntarios de Adeje y bomberos profesionales del Consorcio de Tenerife del parque de Tejina.

Hasta el lugar de los hechos también acudieron policías locales de Adeje y guardias civiles, que cerraron al tráfico la vía para favorecer la labor de los bomberos.

El Día

Investigación

Ahora, los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas trabajan para confirmar o no si el joven detenido este pasado sábado también está relacionado con el fuego que destruyó tres vehículos en El Cerco (casco de Adeje) 17 de enero y, cuatro días antes, un coche híbrido y dos motos en la Urbanización El Galeón, a pocos minutos a pie de los dos incendios ya citados.

En poco más de tres semanas, en Adeje han quedado calcinados nueve coches y furgones, así como dos motos, mientras que cuatro turismos han sufrido daños materiales diversos.