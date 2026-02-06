Rescatan a un senderista ileso en Los Gigantes

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató este viernes, 6 de febrero, a un senderista que no podía continuar la marcha.

En concreto, según informa el 112, el afectado alcanzó un punto sin retorno de Los Gigantes, en Santiago del Teide, por lo que precisó de la ayuda de los rescatistas para retroceder al no poder volver por sus propios medios.

El senderista se encontraba ileso cuando fue localizado.