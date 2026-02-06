Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un senderista ileso en Los Gigantes

El afectado llegó hasta un punto sin retorno y no pudo volver por sus propios medios

El helicóptero del GES rescata a un senderista en Los Gigantes

El helicóptero del GES rescata a un senderista en Los Gigantes

112 Canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató este viernes, 6 de febrero, a un senderista que no podía continuar la marcha.

En concreto, según informa el 112, el afectado alcanzó un punto sin retorno de Los Gigantes, en Santiago del Teide, por lo que precisó de la ayuda de los rescatistas para retroceder al no poder volver por sus propios medios.

El senderista se encontraba ileso cuando fue localizado.

