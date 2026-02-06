Cinco coches calcinados en un nuevo incendio en Adeje, en Tenerife
Es el tercer fuego que afecta a vehículos en poco más de tres semanas
Un incendio dejó calcinados cinco vehículos y causó daños materiales a otros tres durante la madrugada de este viernes en el municipio de Adeje por causas que están en investigación.
Los hechos ocurrieron a las tres de la madrugada en el casco urbano de la Villa sureña y obligó al despliegue de recursos de seguridad y emergencias.
La sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta por el suceso y activó a Bomberos Voluntarios de Adeje, Bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Tejina, así como a agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Junto al centro cultural
Las llamas afectaron a coches que estaban aparcados en la calle Hermano Pedro, frente a la sede de la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua, Entemanser, y junto a la obra de acondicionamiento y mejora del centro cultural del casco.
Dos motos y once coches han quedado calcinados en apenas tres semanas en el casco y sus proximidades
Pero éste no es el único incendio que ha afectado a automóviles en el municipio de Adeje durante el último mes.
El Galeón y El Cerco
El 13 de enero, un turismo híbrido y dos motocicletas quedaron calcinadas en el exterior de una vivienda en la urbanización El Galeón, en las proximidades del campo de fútbol, en horario nocturno.
Apenas cuatro días después, tres vehículos (un furgón y dos coches) quedaron arrasados por las llamas en la zona de El Cerco, frente a la parada de guaguas y junto al parque Pedro Zerolo, también en el casco urbano. Además, un cuarto automóvil sufrió daños en la parte trasera en horas de la madrugada.
Investigación
Debido a las características de los diferentes incendios mencionados, todo apunta a que han sido intencionados.
Agentes del Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas y del Laboratorio de Criminalística ya investigan esta serie de sucesos.
En poco más de tres semanas, en total, han quedado calcinados 11 vehículos y cuatro han sufrido diversos daños materiales.
Vecinos del casco urbano de Adeje y los núcleos próximos empiezan a mostrar preocupación por la oleada de fuegos en diferentes zonas.
