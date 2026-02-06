Cinco coches calcinados en un nuevo incendio en Adeje, en Tenerife

Un incendio dejó calcinados cinco vehículos y causó daños materiales a otros tres durante la madrugada de este viernes en el municipio de Adeje por causas que están en investigación.

Los hechos ocurrieron a las tres de la madrugada en el casco urbano de la Villa sureña y obligó al despliegue de recursos de seguridad y emergencias.

Incendio de vehículos en Adeje / Pedro Fumero

La sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta por el suceso y activó a Bomberos Voluntarios de Adeje, Bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Tejina, así como a agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Junto al centro cultural

Las llamas afectaron a coches que estaban aparcados en la calle Hermano Pedro, frente a la sede de la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua, Entemanser, y junto a la obra de acondicionamiento y mejora del centro cultural del casco.

Dos motos y once coches han quedado calcinados en apenas tres semanas en el casco y sus proximidades

Pero éste no es el único incendio que ha afectado a automóviles en el municipio de Adeje durante el último mes.

El Galeón y El Cerco

El 13 de enero, un turismo híbrido y dos motocicletas quedaron calcinadas en el exterior de una vivienda en la urbanización El Galeón, en las proximidades del campo de fútbol, en horario nocturno.

Coches calcinados en Adeje / E. D.

Apenas cuatro días después, tres vehículos (un furgón y dos coches) quedaron arrasados por las llamas en la zona de El Cerco, frente a la parada de guaguas y junto al parque Pedro Zerolo, también en el casco urbano. Además, un cuarto automóvil sufrió daños en la parte trasera en horas de la madrugada.

Investigación

Debido a las características de los diferentes incendios mencionados, todo apunta a que han sido intencionados.

Agentes del Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas y del Laboratorio de Criminalística ya investigan esta serie de sucesos.

En poco más de tres semanas, en total, han quedado calcinados 11 vehículos y cuatro han sufrido diversos daños materiales.

Vecinos del casco urbano de Adeje y los núcleos próximos empiezan a mostrar preocupación por la oleada de fuegos en diferentes zonas.