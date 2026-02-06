Apresados por vender heroína frente a un colegio de Taco, en Tenerife

Policías locales de La Laguna detuvieron a mediodía de ayer a dos hombres, de 64 y 50 años, que presuntamente vendían droga al menudeo frente a un colegio y otros centros educativos del barrio de Taco, en el mencionado municipio.

Una patrulla del Grupo 6 del cuerpo de seguridad intervino a uno de los implicados 102 gramos de heroína, mientras que el otro portaba 3.800 euros en efectivo. Los agentes también requisaron cuatro teléfonos móviles que llevaban los sospechosos.

Ambos arrestados tienen nacionalidad española, aunque uno es natural de Ghana y el otro, de Guinea.

Al mediodía

Los agentes detectaron un pase de droga frente a la puerta del colegio San Luis Gonzaga, en la subida hacia San Matías, cuando realizaban tareas de prevención de la delincuencia a las 12:00 horas.

Y decidieron identificar a los dos varones de origen subsahariano. Tales ciudadanos se marcharon de la zona al detectar la presencia de los funcionarios, pero fueron alcanzados.

Uno de los presuntos autores intentó huir a la carrera, aunque fue capturado cuando apenas había recorrido 20 metros. Entre el policía local y el ahora arrestado se produjo un forcejeo y ambos cayeron al suelo.

Al detectar la situación, el otro agente metió al segundo apresado en el vehículo patrulla y acudió a ayudar a su compañero.

Agente con lesiones

Entre ambos pudieron reducir y poner los grilletes al hombre más violento. Este detenido también quedó investigado por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Uno de los policías sufrió lesiones de carácter leve y fue atendido en un centro de salud.

Los apresados fueron llevados a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de La Laguna, desde donde pasarán a disposición de la autoridad judicial.

Varios puntos de menudeo desmantelados

En el último año han sido varias las intervenciones de la Policía Nacional y la Policía Local para desmantelar puntos de venta de drogas en los barrios de San Matías y Taco. Algunos de los implicados entraron en prisión provisional.