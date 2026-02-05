Rescatan a un hombre que cayó varios metros por un barranco en Puerto de la Cruz
El afectado, de 63 años, sufrió diversos traumatismos de carácter moderado
Un hombre de 63 años tuvo que ser rescatado este jueves, 5 de febrero, tras sufrir una caída en un barranco en Puerto de la Cruz.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el accidente tuvo lugar sobre las 11:00 horas en la calle Guillermo Rahn. En concreto, los alertantes avisaron de la caída de un hombre desde varios metros de altura al barranco de Martiánez.
En la intervención fue necesaria la colaboración de Bomberos de Tenerife, quienes rescataron al afectado y trasladaron hasta la ambulancia.
Una vez en ella, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al herido y lo evacuó al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
La Policía Local también participó en el dispositivo desplegado.
- Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: 'Tenerife es mi lugar favorito en el mundo
- Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife
- La carretera del Teide cambia de categoría para restringir la entrada de vehículos y cobrar por la guagua
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
- La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
- Juanka López: 'La final de murgas del Carnaval fue un duelo entre dos Titanes para el disfrute de todos
- Trasladados a prisiones de la Península ocho miembros de la banda de Añaza por el asesinato de Alberto González en Tenerife
- Pepe Benavente y King África, en la gala de elección de la reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026