Rescatan a un hombre que cayó varios metros por un barranco en Puerto de la Cruz

Un hombre de 63 años tuvo que ser rescatado este jueves, 5 de febrero, tras sufrir una caída en un barranco en Puerto de la Cruz.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el accidente tuvo lugar sobre las 11:00 horas en la calle Guillermo Rahn. En concreto, los alertantes avisaron de la caída de un hombre desde varios metros de altura al barranco de Martiánez.

En la intervención fue necesaria la colaboración de Bomberos de Tenerife, quienes rescataron al afectado y trasladaron hasta la ambulancia.

Una vez en ella, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al herido y lo evacuó al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

La Policía Local también participó en el dispositivo desplegado.