Se reanuda la búsqueda del parapentista que cayó al mar en el norte de Tenerife
Intervienen en el Puerto de la Cruz un helicóptero de la guardia Civil y agentes por tierra
E. D.
Santa Cruz de Tenerife
El dispositivo de búsqueda de un parapentista que cayó al mar en Puerto de la Cruz, en Tenerife, se ha reanudado este jueves.
Intervienen en la zona un helicóptero de la Guardia Civil y agentes por tierra, además de una embarcación de Salvamento Marítimo, detallan fuentes del 112 Canarias.
La caída se produjo ayer miércoles frente a los aparcamientos situados en el frente de costa del municipio turístico y desde entonces se mantiene activa la búsqueda del parapentista.
