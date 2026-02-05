A prisión dos hermanos en El Hierro por transportar cocaína, heroína, crack y hachís

Un hombre y una mujer fueron detenidos e ingresaron en prisión después de intentar introducir en El Hierro diversas sustancias estupefacientes.

Los ahora investigados, que son hermanos, viajaron a la Isla del Meridiano en un ferry que partió del puerto de Los Cristianos y llevaban la droga en una moto de alta cilindrada, una Honda 750.

Los agentes les intervinieron 562 gramos de cocaína, 11 de heroína, 10 de crack y dos trozos pequeños de hachís. Además, portaban 2.600 euros en metálico y un cúter, según la información ofrecida por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia Canarias (TSJC).

Para otros vendedores y consumidores

La medida de ingreso en prisión preventiva de ambos apresados fue decretada por la plaza 1 del Tribunal de Instancia de El Hierro.

Ambas personas fueron detectadas el pasado 2 de febrero, a las 20:40 horas, en el Puerto de La Estaca.

Las cantidades de droga requisadas estaban destinadas a la venta a otros distribuidores locales y a consumidores de drogas. Se estiman que las diferentes sustancias intervenidas tienen un valor en el mercado ilícito superior a los 35.000 euros.

Buscados por varios juzgados

A los mencionados hermanos les constan requisitorias procedentes de varios órganos judiciales.

Las autoridades policiales y judiciales detectan que en los últimos meses se ha producido un incremento de los delitos de tráfico de droga en El Hierro.