A prisión dos hermanos en El Hierro por transportar cocaína, heroína, crack y hachís
Las autoridades detectan un incremento del tráfico de drogas en la Isla del Meridiano
Un hombre y una mujer fueron detenidos e ingresaron en prisión después de intentar introducir en El Hierro diversas sustancias estupefacientes.
Los ahora investigados, que son hermanos, viajaron a la Isla del Meridiano en un ferry que partió del puerto de Los Cristianos y llevaban la droga en una moto de alta cilindrada, una Honda 750.
Los agentes les intervinieron 562 gramos de cocaína, 11 de heroína, 10 de crack y dos trozos pequeños de hachís. Además, portaban 2.600 euros en metálico y un cúter, según la información ofrecida por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia Canarias (TSJC).
Para otros vendedores y consumidores
La medida de ingreso en prisión preventiva de ambos apresados fue decretada por la plaza 1 del Tribunal de Instancia de El Hierro.
Ambas personas fueron detectadas el pasado 2 de febrero, a las 20:40 horas, en el Puerto de La Estaca.
Las cantidades de droga requisadas estaban destinadas a la venta a otros distribuidores locales y a consumidores de drogas. Se estiman que las diferentes sustancias intervenidas tienen un valor en el mercado ilícito superior a los 35.000 euros.
Buscados por varios juzgados
A los mencionados hermanos les constan requisitorias procedentes de varios órganos judiciales.
Las autoridades policiales y judiciales detectan que en los últimos meses se ha producido un incremento de los delitos de tráfico de droga en El Hierro.
- Atrapan en Guía de Isora a uno de los narcos más importantes de Tenerife
- Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: 'Tenerife es mi lugar favorito en el mundo
- La carretera del Teide cambia de categoría para restringir la entrada de vehículos y cobrar por la guagua
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños
- La Universidad de La Laguna dispondrá de al menos medio centenar de nuevas plazas alojativas de carácter modular en el Campus de Guajara
- Juanka López: 'La final de murgas del Carnaval fue un duelo entre dos Titanes para el disfrute de todos
- Trasladados a prisiones de la Península ocho miembros de la banda de Añaza por el asesinato de Alberto González en Tenerife
- Pepe Benavente y King África, en la gala de elección de la reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026